Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом. Здесь он примет участие в заседании коллегии дипломатических ведомств РФ и Белоруссии, которое назначено на 19 января.
Также у Сергей Лаврова запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой внешнеполитического ведомства республики Сергеем Алейником. Какие конкретно вопросы планируются к обсуждению, в МИД России не уточнили.
Заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран проходят с 2000-го года. Очередное было запланировано на декабрь, но его пришлось перенести из-за кончины бывшего главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
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