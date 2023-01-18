Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом. Здесь он примет участие в заседании коллегии дипломатических ведомств РФ и Белоруссии, которое назначено на 19 января.

Также у Сергей Лаврова запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой внешнеполитического ведомства республики Сергеем Алейником. Какие конкретно вопросы планируются к обсуждению, в МИД России не уточнили.

Заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран проходят с 2000-го года. Очередное было запланировано на декабрь, но его пришлось перенести из-за кончины бывшего главы МИД Белоруссии Владимира Макея.