Военный эксперт Юрий Кнутов допустил поставки Украине ядерного оружия

В случае успехов России при проведении СВО Украина вполне может получить от западных партнеров ядерное оружие. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Киев готовит провокацию, чтобы убедить союзников в необходимости поставок подобных вооружений.

По мнению эксперта, США лишь выражает свою заинтересованность в деэскалации конфликта. На самом деле, Америка хочет, чтобы он перерос в ядерное противостояние. Кнутов напомнил, что НАТО уже декларировали свою готовность вмешаться в конфликт напрямую.

"В данном случае война будет идти на территории европейской части нашей страны и Украины. Часть радиации будет воздействовать на Восточную Европу", — отметил Кнутов в разговоре с URA.RU.

По мнению эксперта, это самый приемлемый для Штатов вариант развития событий, так как не затрагивает территорию США и Западной Европы. Однако, Америку сдерживает угроза превращения локального противостояния в полномасштабную ядерную войну.