Администраторов экстремистской "Черной книги Белоруссии" приговорили в 12 годам колонии

Администраторов экстремистской "Черной книги Беларуси" приговорили в 12 годам колонии. Такое решение 18 января вынес Минский городской суд. Янина Сазанович, Ольга Высоцкая, Валерия Занемонская, Даниил Богданович и Дмитрий Навоша признаны виновными в "разжигании вражды" и "незаконном распространении персональных данных".

Всем обвиняемым суд назначил по 12 лет лишения свободы. Сазанович, Высоцкая и Занемонская будут отбывать срок в колонии общего режима, Богданович и Навоша - в колонии усиленного режима. Также осужденные должны выплатить штрафы. Однако, процесс прошел в заочном режиме, так как обвиняемые скрываются за границей.

По версии следствия, в телеграм-канале "Черная книга Белоруссии" публиковались персональные данные силовиков, судей и журналистов, которые, по мнению администраторов, занимаются борьбой с оппозицией. После ряда публикаций, утверждает сторона обвинения, некоторым потерпевшим стали поступать угрозы.