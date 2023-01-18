Бортник: Арестович подорвался на "минном поле", которое сам и создал

Политолог и политтехнолог Руслан Бортник считает, что бывший советник главы Офиса президента Зеленского Алексей Арестович сам "выслал себе дорогу в ад", заявив, что российские военные не стреляют по жилым домам.

Конкретно это коснулось случая в Днепре, когда версия Арестовича относительно случившегося, разошлась с официальным заявлением Минобороны Украины. Ему пришлось подать в отставку, которую ОП поддержал.

"Правду об этом страшном инциденте знало только командование украинской ПВО в районе города Днепр. Арестович не мог знать правду, но дело в том, что не могут знать правду и те, кто его критикует. Поэтому его отставка во многом стала результатом внутриполитической борьбы на Украине", — сказал политолог.

По словам эксперта, Арестович черпнул плоды свой "работы", которая невыгодна киевскому режиму, проявив при этом излишнюю самоуверенности и имея большое число завистников среди украинских политиков.

"Как показала ситуация на Украине, именно пассионарная часть общества сегодня определяет нарративы. В этих условиях даже фигура вроде Арестовича может быть "прибита" этими нарративами, даже с учётом его имиджа. Высокая самоуверенность, огромное количество завистников и недоброжелателей Арестовича из-за его поведения, очень высокомерного — всё это сформировало то "минное поле", на котором спикер и "подорвался", — заключил Бортник.

Ранее советник главы Офиса президента Украины написал заявление об уходе в отставку с поста.