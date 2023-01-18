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МИД Украины: мир по формуле Зеленского требует победы Киева на поле боя

Мир

Для того, чтобы достичь мира по формуле украинского лидера Владимира Зеленского, Киеву необходимо одержать победу на поле боя. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

МИД Украины: мир по формуле Зеленского требует победы Киева на поле боя

Чиновник утверждает, что мировая общественность горячо поддержала предложенную Зеленским формулу мира.

"Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это — комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", — написал Николенко на своей странице в Facebook*.

Представитель ведомства отметил, что для скорейшего достижения мира украинское министерство иностранных дел, возглавляемое Дмитрием Кулебой, намерено усиливать обороноспособность страны при активной военной поддержке Запада. Победа Киева, по словам украинского дипломата, не подлежит сомнению.

"Украина победит, а Россия — проиграет. О другом не может быть и речи", — добавил Николенко.

* Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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