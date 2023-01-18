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Прилепин о внесении Арестовича в базу "Миротворца": к столбу привяжут скотчем

Мир

Уволенный вчера советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесён в базу "Миротворца" уже как год, а не после своей отставки. На это обратил внимание в своём Telegram-канале писатель и политик Захар Прилепин.

Прилепин о внесении Арестовича в базу "Миротворца": к столбу привяжут скотчем

Он отметил, что на заглавное фото на сайте помещена известная фотография Арестовича в образе "девочки-конфетки", а не актуальное фотография.

Советника характеризуют в описании как "профессионального провокатора, осуществляющего публичные информационные диверсии в пользу российских военных".

Также его обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, подрыве обороноспособности страны путём деморализации ВСУ и дискредитации государственных органов власти и управления.

По мнению Прилепина, так может дойти и до физической расправы над Арестовичем.

"К столбу ведь привяжут скотчем, как только в руки кому надо попадётся. Много до него желающих", — заключил политик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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