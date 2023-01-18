Риттер: Чикаго времён Аль-Капоне, в сравнении с Украиной сейчас, "оазис безопасности"

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что на Украине на данный момент всё хуже, чем ужасно, а те, кто имеет имущество и накопления вынуждены их отдавать властям, чтобы закрыть уголовное дело против себя, потому как их считают "агентами Путина".

"В любом украинце, у которого есть больше 20 000$ и нет связей в СБУ, полиции, ГУР и других силовых структур, видят "агента Путина", который может получить свободу и прекратить уголовное дело против себя, если отдаст всё непосильно нажитое "работникам ножа и топора" в погонах", — написал он.

Ранее американский офицер сказал, что Киев совершает большую ошибку полагаясь на поддержку НАТО и Вашингтона. По словам военного, Североатлантическому альянсу и США "глубоко плевать" на Украину.