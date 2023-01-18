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Ищенко назвал сознательное завышение численности населения причиной обвала военного потенциала Украины

Мир

Политолог Ростислав Ищенко назвал причины полного обвала военного потенциала на Украине.

Ищенко назвал сознательное завышение численности населения причиной обвала военного потенциала Украины

Эксперт обратил внимание, что количество украинских военных совсем не растёт.

"Украинские власти сознательно десятилетиями завышали численность населения, чтобы не шокировать подданных их слишком быстрым вымиранием и разбеганием в разные стороны", -пояснил Ищенко в интервью Украина.Ру.

Таким образом к началу спецоперации в приводимых властями Украины данных численность населения была на 30-35% больше фактической.

Сейчас можно наблюдать результат наложения этих факторов друг на друга, что привело в итоге к "тотальному обвалу мобилизационного и военного потенциала" Украины, заключил Ищенко.

Политолог добавил, что теперь украинским властям ничего не остаётся, как привлекать в ряды ВСУ подростков вместе с 60-70-летними стариками.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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