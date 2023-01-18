Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в западных странах ощущается усталость от поддержки Украины.
Премьер считает, что лидеры других стран "ценят и видят роль Польши в помощи Украине", однако вместе с тем они чувствуют усталость.
"Несколько месяцев назад дискуссии были на несколько иным уровне эмоций, на ином уровне участия. Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе, …а Запад несколько устал", — сказал Моравецкий в эфире Польского телевидения.
19 января в Эстонии планируется обсуждение военной помощи Украине главами минобороны Польши, Великобритании и стран Балтии. В поставки вооружений Киеву, которые планируют, в частности, Эстония и Великобритания, должно войти тяжёлое вооружение.
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