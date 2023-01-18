Myśl Polska: на военные сборы в Польше начали призывать мужчин старше 50 лет

В Польше на военную службу начали призывать мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

В статье отмечается, что молодёжь массово покидает территорию своей страны. Автор публикации считает такое поведение поляков правильным, потому что они не хотят воевать "за власть, которая любой ценой стремится к военному конфликту с Россией".

Пока не понятно, будут ли мужчины страше 50 лет задействованы в каких-либо подразделениях. Допускают их использование в качестве связистов. Отмечается, что призывные комиссии совершенно не интересуются состоянием здоровья граждан.

"Нам остаётся только надеяться, что мы не будем вовлечены в какой-либо конфликт", — пишет автор публикации.