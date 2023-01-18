Президент Украины Владимир Зеленский отправил свою жену в Давос после серьезного сигнала от российского лидера Владимира Путина, сообщает китайское издание Sohu.
В конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой об увеличении численности ВС РФ до 1,5 миллионов человек. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данное решение объясняется враждебными действиями НАТО.
"Путин подал мощный сигнал, и Зеленский прибегнул к хитрости. Новости о расширении Россией своих Вооруженных сил оказывают большое давление на Украину. Если украинская армия хочет выиграть больше времени на победу, ей ничего не остаётся, как жаловаться Западу, и Зеленский придумал "трюк красоты”", — отмечается в статье.
Киев давно просит у своих западных союзников тяжёлую технику, в частности, танки. Сначала европейские страны отказывали Украине, но постепенно начали соглашаться. Зеленский использовал планы России по расширению своей армии, чтобы "дожать" Запад. Для этого он отправил свою жену — Елену Зеленскую — в Давос на Всемирный экономический форум. Супруга лидера страны обратилась ко всем членам форума с просьбой направить Киеву как можно больше танков.
По мнению китайских аналитиков, Зеленский не отправился в Давос, потому что выглядел бы глупо в грязном свитере перед людьми в деловых костюмах. Что касается первой леди Украины, то она хорошо вписалась в мероприятие, подчеркнули авторы.
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