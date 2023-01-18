Читатели "Гуанча" заявили, что Арестович ушёл в отставку из-за несоблюдения "сценария" Зеленского

Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста. Читатели китайского портала "Гуанча" рассказали о возможных причинах поступка экс-советника Офиса президента Украины.

Комментаторы считают, что уход с должности Арестовича связан с тем, что он не соблюдал "сценарий" Владимира Зеленского.

"Ошибки действительно случаются, в актёрском деле всё должно следовать сценарию, а не служить правде. Кроме того, хотелось бы спросить, что ещё за украинская оппозиция? Разве оппозицию не объявили вне закона и не классифицируют как государственную измену?" — написал один пользователь.

Другой читатель полагает, что Арестович говорил правду и шёл вразрез с позицией Зеленского.