Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста. Читатели китайского портала "Гуанча" рассказали о возможных причинах поступка экс-советника Офиса президента Украины.
Комментаторы считают, что уход с должности Арестовича связан с тем, что он не соблюдал "сценарий" Владимира Зеленского.
"Ошибки действительно случаются, в актёрском деле всё должно следовать сценарию, а не служить правде. Кроме того, хотелось бы спросить, что ещё за украинская оппозиция? Разве оппозицию не объявили вне закона и не классифицируют как государственную измену?" — написал один пользователь.
Другой читатель полагает, что Арестович говорил правду и шёл вразрез с позицией Зеленского.
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