Вертолёт, на борту которого находилось всё руководством МВД Украины, сбила украинская ПВО. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источники в Киеве.
Политик прокомментировал в своём Telegram-канале катастрофу с вертолётом в Броварах, в которой погиб глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель.
По словам Кивы, эта ситуация в очередной раз показывает непрофессионализм и непонимание происходящего киевским режимом, в ситуации, когда идут боевые действия.
Он считает, что здесь виден след западных спецслужб, а следующей жертвой может быть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Думаю, что Залужному стоит подумать и приготовиться", — заключил политик.
Ранее политолог Марат Баширов высказал мнение, что на Украине запущен новый политический сценарий с кровавыми жертвами.
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