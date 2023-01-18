Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал заявление по вопросу передачи Украине танков Leopard в ходе общения с журналистами в Давосе.
По словам политика, Польша может поставить их только в том случае, если также сделают и другие страны.
"Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими, чтобы мочь вооружить целую или две бригады", — заявил Моравецкий.
Он также обратился с призывом к Германии не отказываться от поставок оружия Киеву, так как "необычайно важен немецкий вклад".
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