Польским предпринимателям будет выгодно принимать участие в восстановлении разрушенной Украины. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Политик уверен, что Польша займёт основное место в деле восстановления Незалежной, в этом у неё есть свой интерес.
"Для всех ясно, что Польша будет играть абсолютно ведущую роль в восстановлении Украины. Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины", — сказал Моравецкий представителям прессы в Давосе.
Ранее Моравецкий обратился к немецкому правительству с призывом передать Киеву тяжёлое вооружение, в частности, танки Leopard.
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