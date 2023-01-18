Моравецкий: Польша будет получать выгоду из восстановления Украины

Польским предпринимателям будет выгодно принимать участие в восстановлении разрушенной Украины. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик уверен, что Польша займёт основное место в деле восстановления Незалежной, в этом у неё есть свой интерес.

"Для всех ясно, что Польша будет играть абсолютно ведущую роль в восстановлении Украины. Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины", — сказал Моравецкий представителям прессы в Давосе.

Ранее Моравецкий обратился к немецкому правительству с призывом передать Киеву тяжёлое вооружение, в частности, танки Leopard.