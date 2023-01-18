Утром стало известно о падении вертолёта на детский сад в Броварах. Премьер Украины Денис Шмыгаль дал поручение немедленно создать специальную группу для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Киевской области. Напоминаем, в результате крушения вертолёта погиб глава МВД Денис Монастырский.
"Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", — проинформировал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
На данный момент идёт рассмотрение различных версий произошедшего. Не исключается диверсия, сообщает советник погибшего министра Антон Геращенко.
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