Шмыгаль дал поручение создать группу по расследованию крушения вертолёта в Броварах под Киевом

Утром стало известно о падении вертолёта на детский сад в Броварах. Премьер Украины Денис Шмыгаль дал поручение немедленно создать специальную группу для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Киевской области. Напоминаем, в результате крушения вертолёта погиб глава МВД Денис Монастырский.

"Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", — проинформировал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

На данный момент идёт рассмотрение различных версий произошедшего. Не исключается диверсия, сообщает советник погибшего министра Антон Геращенко.