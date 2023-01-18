В Польше выставили на аукцион личные вещи военнопленных ВС РФ

Международная организация "Фонд открытого диалога", созданная в Польше, начала проводить сбор средств на покупку беспилотных летательных аппаратов для военных Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Варшава на регулярной основе оказывают поддержку нацистам ВСУ. В этот раз сбор средств был организован для группы "Птицы Мадьяра", являющейся "глазом армии Украины на южном участке фронта". Фонд намеревается продать "уникальные сувениры", среди которых личные вещи военнопленных Вооружённых сил России.

Ранее сообщалось о видеокадрах сброса гранаты ВС РФ с дрона на окоп ВСУ на Авдеевском направлении.