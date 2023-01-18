Киев не может вести мирные переговоры с Москвой по поводу урегулирования конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью РИА Новости он отметил, что соответствующий запрет внесён в украинское законодательство.
"Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее представитель Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в случае их возобновления должны быть прямыми. По его словам, диалог следует организовывать без участия посредников.
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