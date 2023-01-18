Песков: Украина законодательно исключила возможность переговоров с Россией

Киев не может вести мирные переговоры с Москвой по поводу урегулирования конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью РИА Новости он отметил, что соответствующий запрет внесён в украинское законодательство.

"Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в случае их возобновления должны быть прямыми. По его словам, диалог следует организовывать без участия посредников.