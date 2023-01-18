Алкснис: форум в Давосе в 2023 году теряет свою актуальность

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе наблюдаются проблемы, о которых открыто пишут СМИ. Об этом подробнее рассказала корреспондент РИА Новости Ирина Алкснис.

На мероприятие приехали главы из более 50 государств, однако качество участников пострадало. Сначала о своём отсутствии на ВЭФ заявил скандально известный миллиардер Джордж Сорос. Затем стало ясно, что из глав стран "Большой семёрки" Швейцарию посетит только канцлер Германии Олаф Шольц. Отменил поездку на ВЭФ президент ЮАР, объяснив это кризисом в своей стране. В понедельник выяснилось, в Давос не приедет китайский бизнес. Таким образом, участники высокого уровня пропустили мероприятие.

Это говорит о потере актуальности ВЭФ, который был символом глобализации.