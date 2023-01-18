Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Украины поблагодарили Запад за ещё не поставленную военную технику
Смертельно раненый старлей ВДВ РФ Раизов не бросил роту около Андреевки
Кадыров заявил об отличных новостях: бойцы спецназа "Ахмат" взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой
Володин: признания Киева, Меркель и Олланда — основание для международного военного трибунала
Newsweek: перекрытие транспортных путей Украины принесёт России быструю победу
Полковник армии США Ричард Блэк: за время СВО погибли 150 тысяч украинских военных
Анна Седокова сделала первую татуировку своему 5-летнему сыну
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ чувствуют себя брошенными, бегут с поля боя
Аналитик Адамидов: у Украины есть два варианта восстановления энергетики после ударов РФ

Колясников: французское телевидение начало готовить граждан к войне с Россией

Мир

Французских обывателей усиленно готовят к скорому началу войны между НАТО и Россией, сообщил военный эксперт Сергей Колясников.

Колясников: французское телевидение начало готовить граждан к войне с Россией

Он пояснил, что получил письмо от своего подписчика из Франции, который рассказал о резкой смене риторики на местном телевидении. Спикеры французских аналитических ток-шоу в едином порыве одобряют любую военную поддержку Украины.

"Один "эксперт" договорился до того, что "рано или поздно, после поставок танков, ПВО и самолётов мы (Франция и НАТО. — Прим. ред.) начнём вводить войска. Так давайте сделаем это сейчас!" — цитирует Колясников автора письма.

Французов пытаются убедить, добавил он, что у русских "картонные красные линии", так как они "вяло реагируют на поставки вооружений".

Ранее военный специалист заявил, что Североатлантический альянс готовит Украину к удару по РФ по сценарию Гитлера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают

Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".

В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев
Украинский комбат: "Какой Крым? У нас потери чудовищные!"
Песков рассказал о завтрашнем выступлении Путина
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Последние материалы
Руденко: за посёлок Спорное между ВСУ и армией РФ развернулись настоящие баталии
Низкий уровень охлаждающей жидкости: просто добавь воды. Но не из-под крана
Anadolu: Анкара ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба
Гибридный автомобиль — забота о своём кошельке и экологии?
Шурыгин: армия Украины вынуждена сдвинуть линию обороны в Донбассе
Политолог Корнилов: Россия ставит ультиматум — нам не оставляют выбора
Антистатик: для чего некоторые водители вешают сзади "ленточки"
Политолог Ераносян: Польша может начать вторжение в Белоруссию под прикрытием ВСУ
Военный эксперт Бартош: НАТО готовит Киев к удару по РФ по сценарию Гитлера
Советник врио ДНР: ВСУ выдали в радиоэфире позиции польских наёмников в Соледаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников