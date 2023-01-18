Колясников: французское телевидение начало готовить граждан к войне с Россией

Французских обывателей усиленно готовят к скорому началу войны между НАТО и Россией, сообщил военный эксперт Сергей Колясников.

Он пояснил, что получил письмо от своего подписчика из Франции, который рассказал о резкой смене риторики на местном телевидении. Спикеры французских аналитических ток-шоу в едином порыве одобряют любую военную поддержку Украины.

"Один "эксперт" договорился до того, что "рано или поздно, после поставок танков, ПВО и самолётов мы (Франция и НАТО. — Прим. ред.) начнём вводить войска. Так давайте сделаем это сейчас!" — цитирует Колясников автора письма.

Французов пытаются убедить, добавил он, что у русских "картонные красные линии", так как они "вяло реагируют на поставки вооружений".

Ранее военный специалист заявил, что Североатлантический альянс готовит Украину к удару по РФ по сценарию Гитлера.