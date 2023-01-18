Полковник армии США Ричард Блэк: за время СВО погибли 150 тысяч украинских военных

Порядка 150 тысяч украинских военнослужащих погибли за время спецоперации. Об этом заявил полковник армии США в отставке, экс-сенатор Ричард Блэк в эфире Соловьёв LIVE.

Эксперт также добавил, что на Украине воюют и поляки, и солдаты НАТО, которые выступают в качестве советников.

"Но уровень погибших в ВСУ — это просто феноменальный уровень… По моим подсчётам, украинцы сталкиваются с уровнем смертности порядка ста раз больше того уровня, который наблюдался во время Вьетнамской войны. Выдержать это просто невозможно. Не думаю, что Украина сможет продолжать военные действия долго", — высказал своё мнение эксперт.

Полковник заметил, что цифры погибших в украинской армии гораздо выше, чем потери армии России.