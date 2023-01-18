Премьер Испании Санчес: у Путина есть много скрытых союзников в Европе

У российского лидера Владимира Путина есть множество скрытых союзников в европейских странах, следует из заявления испанского премьера Педро Санчеса.

По его словам, президент РФ не одинок в стремлении "расколоть мир и повернуть время вспять". Он добавил, что некоторые политики из Европы хвалят Путина, а также поддерживают его решения, в том числе связанные с проведением спецоперации.

"У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии", — цитирует премьер-министра издание La Vanguardia.

При этом Санчес поделился, что не поддерживает действия Москвы. Он призвал бороться с российским руководством "с помощью демократии".

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Путин не позволил западным государствам "поставить Россию на колени" в ходе украинского конфликта.