Американский офицер Риттер: положение Украины отчаянное, время игр прошло

Киев совершает большую ошибку полагаясь на поддержку НАТО и Вашингтона, заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По словам военного, Североатлантическому альянсу и Вашингтону "глубоко плевать" на Украину.

Как подчеркнул офицер, киевский режим не понимает, к чему приведёт подобное доверие.

"Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, её народ и солдат, — заявил Риттер в эфире Dialogue Works. — Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во всё это втянула и ведёт к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо".

По словам офицера, Украина по определению "не может одолеть" российскую сторону, но Запад вкупе с альянсом продолжает "морочить голову" Киеву.