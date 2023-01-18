США настаивают на отправке немецких танков Leopard Киеву, чтобы втянуть страну в прямой конфликт с Россией, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. По её мнению, Вашингтон "бросает в огонь" Берлин ради собственных интересов.
Как подчеркнула политик, на ФРГ оказывают беспрецедентное давление.
"Общественное давление с требованием послать немецкие танки на Украину растёт. Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой, — написала Дагделен в статье для Berliner Zeitung. — Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну".
По словам депутата, к давлению на ФРГ присоединились и другие члены Североатлантического альянса. На поставках тяжёлой техники настаивает Франция и Польша. При этом сами Штаты не спешат отправлять киевскому режиму "Абрамсы", резюмировала политик.
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