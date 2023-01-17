Главное разведывательное управление (ГУР) Украины не предупредило главу киевского режима Владимира Зеленского о новом массированном ударе российской армии по стратегическим объектам страны. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот Буданов (глава ГУР. — Прим. ред.)? Они ничего не знали о том, что готовится удар, что ракеты спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно", — указал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Соскин подчеркнул, что власти Незалежной всячески отвлекают внимание украинцев от ударов по энергосистеме, так как практически все объекты уже выведены из строя.
"Если начнутся морозы, всё полностью рухнет", — резюмировал он.
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