Экс-советник Кучмы Соскин заявил о крупном поражении разведки Украины от России

Главное разведывательное управление (ГУР) Украины не предупредило главу киевского режима Владимира Зеленского о новом массированном ударе российской армии по стратегическим объектам страны. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот Буданов (глава ГУР. — Прим. ред.)? Они ничего не знали о том, что готовится удар, что ракеты спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно", — указал эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что власти Незалежной всячески отвлекают внимание украинцев от ударов по энергосистеме, так как практически все объекты уже выведены из строя.

"Если начнутся морозы, всё полностью рухнет", — резюмировал он.