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МК: отставка советника ОП Украины Алексея Арестовича заставила говорить о скором крахе Зеленского

Мир

Отставка советника офиса президента (ОП) Украины Алексея Арестовича заставила говорить о скором крахе Зеленского. Об этом заявил публицист Андрей Ваджра.

МК: отставка советника ОП Украины Алексея Арестовича заставила говорить о скором крахе Зеленского

Ранее Арестович сделал заявление, что подъезд жилого дома в Днепропетровске был разрушен по вине ВСУ. По славам самого спикера, после этого на него обрушился шквал оскорблений и обвинений. В итоге он написал заявление об уходе.

Ваджра заявил, что эту "ошибку" Арестовичу не смогли простить. Слова спикера киевского режима помешали планам Зеленского продвигать идею, что ВС РФ якобы обстреливают жилые кварталы.

"В глазах украинской "патриотической" публики он уже не подлежит реанимации. Что бы он ни говорил, что бы он ни делал — его будут воспринимать крайне негативно", — уверен Ваджра.

Публицист уверен, что вся структура ОП скоро завалится. Поэтому чем скорее Арестович уйдёт оттуда, тем больше шансов, что его жизнь дальше сложится хорошо.

"До последнего времени его высказывания не ломали информационно-психологические операции и не вызывали такую бурю негодования со стороны украинских "патриотов". Поэтому от него все стараются дистанцироваться", — заявил Ваджра в беседе с "МК".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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МК: отставка советника ОП Украины Алексея Арестовича заставила говорить о скором крахе Зеленского
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