Пресс-секретарь украинского главы государства Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Офис президента Украины принял отставку с поста советника главы ОП Алексея Арестовича. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Ранее сообщалось, что Арестович написал заявление об уходе с должности советчика. Причиной данного решения стало его скандальное заявление об обрушении части дома в Днепропетровске из-за работы украинских средств противовоздушной обороны.
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка", — заключил он.
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