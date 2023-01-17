Никифоров: Офис президента принял отставку Арестовича

Пресс-секретарь украинского главы государства Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Офис президента Украины принял отставку с поста советника главы ОП Алексея Арестовича. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что Арестович написал заявление об уходе с должности советчика. Причиной данного решения стало его скандальное заявление об обрушении части дома в Днепропетровске из-за работы украинских средств противовоздушной обороны.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка", — заключил он.