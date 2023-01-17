DP: ВС Великобритании испытывают дискомфорт, а "Солдат будущего" столкнулся с вызовами

Конфликт на Украине заставляет армию Великобритании чувствовать дискомфорт в связи с некоторыми аспектами еë модернизации. Прошли трёхчасовые слушания, в ходе которых обсуждали влияние СВО на сухопутную стратегию Соединëнного Королевства. Как пишет EADaily, во время мероприятия заместитель начальника Генштаба ВС Великобритании генерал-лейтенант Шэрон Несмит заявила, что конфликт на Украине заставил ВС страны пересмотреть свою программу модернизации Future Soldier ("Солдат будущего").

Она считает, что ПВО, беспилотные системы, разведка нуждаются в "перекалибровке". Несмит заявила, что страну следует подготовить к реальным вызовам.

"Солдат будущего" предполагает создание к 2023 году модернизированной дивизии для защиты от будущих угроз. Программа включает развëртывание танков Challenger 3, бронированных машин Ajax и бронетранспортёров Boxer. Для реализации инициативы выделили 41,3 миллиарда фунтов стерлингов ($ 50,4 млрд), отмечает The Defense Post.