Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро. Однако пользователи Twitter* не оценили публикацию главы киевского режима и назвали Киев "рабом спонсоров".
"Почему ЕС выдаёт деньги стране, не входящей в союз?" — задаётся вопросом юзер под ником AFC202203.
Другой комментатор отметил, что киевское руководство провернуло самую крупную аферу в истории человечества.
"Для вас, преступников, она хорошо не закончится", — предсказал oldskooljedi23.
Европейцы признались, что устали от поддержки нацистского режима.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.