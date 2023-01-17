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Пользователи Twitter* предсказали Зеленскому будущее Украины из-за помощи ЕС

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за новый транш макрофинансовой помощи в три миллиарда евро. Однако пользователи Twitter* не оценили публикацию главы киевского режима и назвали Киев "рабом спонсоров".  

"Почему ЕС выдаёт деньги стране, не входящей в союз?" — задаётся вопросом юзер под ником AFC202203.

Другой комментатор отметил, что киевское руководство провернуло самую крупную аферу в истории человечества.

"Для вас, преступников, она хорошо не закончится", — предсказал oldskooljedi23.

Европейцы признались, что устали от поддержки нацистского режима. 

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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