Экс-офицер британской разведки Ингрэм назвал взятие Соледара "тактически важным"

Бывший офицер британской военной разведки Филипп Ингрэм назвал "тактически важными" достижения русских в Соледаре, поскольку к северу от него расположен Бахмут (Артёмовск). Об этом он заявил в интервью Newsweek.

По его мнению, победа российских военных в Соледаре может означать начало следующего этапа специальной военной операции, несмотря на многочисленные спекуляции с украинской стороны.

Эксперт отметил также, что российские силы пытаются взять Артёмовск уже почти полгода.

Оборону ВСУ затягивают как могут, так как это даёт дополнительное время на перевооружение и подготовку военнослужащих и отвлекает внимание Москвы, считает разведчик.

Потеря Соледара ставит под угрозу Бахмут и линии снабжения, протянувшиеся к западу от города, заключил офицер.