Бывший офицер британской военной разведки Филипп Ингрэм назвал "тактически важными" достижения русских в Соледаре, поскольку к северу от него расположен Бахмут (Артёмовск). Об этом он заявил в интервью Newsweek.
По его мнению, победа российских военных в Соледаре может означать начало следующего этапа специальной военной операции, несмотря на многочисленные спекуляции с украинской стороны.
Эксперт отметил также, что российские силы пытаются взять Артёмовск уже почти полгода.
Оборону ВСУ затягивают как могут, так как это даёт дополнительное время на перевооружение и подготовку военнослужащих и отвлекает внимание Москвы, считает разведчик.
Потеря Соледара ставит под угрозу Бахмут и линии снабжения, протянувшиеся к западу от города, заключил офицер.
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