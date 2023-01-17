Экс-депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича об уходе в отставку и отметил, что это является определённым планом киевского руководства по созданию подконтрольной оппозиции.
"Конфликт, уход из власти, критика власти, создание своей партии и поход на выборы", — раскрыл намерения Киева политик.
По мнению Кивы, основная задача Арестовича состоит в том, чтобы собрать вокруг себя сторонников Юлии Тимошенко и продолжать обманывать украинцев.
"На Украине идёт активная подготовка к досрочным перевыборам в Верховную раду, которые запланированы на осень 2023 года", — написал политик в своём Telegram-канале.
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