Володин: Украина стала плацдармом не только для ослабления РФ, но и Европы

Власти США выбрали Украину в качестве плацдарма для ослабления не только РФ, но и европейских государств, следует из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, лидеры ЕС ещё не до конца осознали, что Вашингтон и НАТО с помощью Украины стремятся остановить развитие Европы и России.

"Как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы, её устранения как сильного конкурента США", — сказал политик во время пленарного заседания Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что европейское сообщество движется "к закату" из-за необдуманных действий в отношении Москвы. Как пояснил спикер ГД, Евросоюз комфортно существовал только благодаря российским энергоресурсам.