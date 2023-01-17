Власти США выбрали Украину в качестве плацдарма для ослабления не только РФ, но и европейских государств, следует из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина.
По его словам, лидеры ЕС ещё не до конца осознали, что Вашингтон и НАТО с помощью Украины стремятся остановить развитие Европы и России.
"Как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы, её устранения как сильного конкурента США", — сказал политик во время пленарного заседания Госдумы.
Ранее Володин сообщил, что европейское сообщество движется "к закату" из-за необдуманных действий в отношении Москвы. Как пояснил спикер ГД, Евросоюз комфортно существовал только благодаря российским энергоресурсам.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.