Советник офиса президента Украины Алексей Арестович принёс публичные извинения за то, что говорил ранее насчёт удара по жилому дому в Днепре.
Свои извинения политик разместил в Telegram-канале.
"Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара", — написал Арестович.
Советник офиса украинского президента подчеркнул, что допустил ошибку в своём высказывании.
Ранее Арестович объяснил, что подрыв подъезда жилого дома в Днепре произошёл вследствие работы украинских ПВО. После его слов в Верховной Раде начали собирать подписи для того, чтобы отправить Арестовича в отставку.
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