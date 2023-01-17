Арестович принёс публичные извинения за своё объяснение удара по дому в Днепре

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович принёс публичные извинения за то, что говорил ранее насчёт удара по жилому дому в Днепре.

Свои извинения политик разместил в Telegram-канале.

"Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара", — написал Арестович.

Советник офиса украинского президента подчеркнул, что допустил ошибку в своём высказывании.

Ранее Арестович объяснил, что подрыв подъезда жилого дома в Днепре произошёл вследствие работы украинских ПВО. После его слов в Верховной Раде начали собирать подписи для того, чтобы отправить Арестовича в отставку.