CBC: 28-летний канадец Цехмистренко погиб в ходе боёв под Бахмутом

В ночь с 14 на 15 января на Бахмутском (Артёмовском) направлении 28-летний канадский наёмник украинского происхождения Григорий Цехмистренко с позывным Грег был ликвидирован в ходе боевых действий. Об этом заявляет CBC, ссылаясь на слова отца погибшего. В Министерстве внутренних дел Канады отказались подтверждать гибель "из соображений безопасности".

Цехмистренко отправился на Украину в январе прошлого года и числился медиком. Родители Грега приезжали в Киев на рождественские праздники, чтобы побыть вместе с сыном. Однако сейчас они едут в украинскую столицу на похороны солдата.

Цехмистренко планировал вступить в ряды ВСУ ещё летом 2021 года, но тогда близкие люди отговорили его.