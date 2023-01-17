В ночь с 14 на 15 января на Бахмутском (Артёмовском) направлении 28-летний канадский наёмник украинского происхождения Григорий Цехмистренко с позывным Грег был ликвидирован в ходе боевых действий. Об этом заявляет CBC, ссылаясь на слова отца погибшего. В Министерстве внутренних дел Канады отказались подтверждать гибель "из соображений безопасности".
Цехмистренко отправился на Украину в январе прошлого года и числился медиком. Родители Грега приезжали в Киев на рождественские праздники, чтобы побыть вместе с сыном. Однако сейчас они едут в украинскую столицу на похороны солдата.
Цехмистренко планировал вступить в ряды ВСУ ещё летом 2021 года, но тогда близкие люди отговорили его.
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