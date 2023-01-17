Изменять ситуацию вокруг Нагорного Карабаха должно правительство Армении, а не российские власти, заявил политолог Евгений Сатановский.
Пока Никол Пашинян занимается собственным пиаром, а не карабахским вопросом, никаких перспектив у региона быть не может, добавил он.
"Для того, чтобы там были хоть какие-то перспективы, в правительстве Армении должны быть те, кого хоть как-то интересует Карабах. Путин не может быть большим армянином, чем Пашинян", — пояснил политолог в интервью изданию argumenti.ru.
Ереван просит США и Францию заменить ооновцами российских миротворцев, обвиняет Москву в поставках некачественного вооружения, всяческие противиться появлению военной базы ВС РФ в регионе, напомнил Сатановский.
"А теперь объясните мне, пожалуйста, какие перспективы с такого рода подходом у Карабаха?", — задаётся эксперт риторическим вопросом.
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