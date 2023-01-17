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Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе

Мир

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Однако британские пользователи Сети пришли в ярость от того, что первая леди Незалежной позволяет тратить колоссальные деньги на частные самолёты.

Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе

Читатели Daily Mail посчитали, что годовое членство ВЭФ обходится в 52 тысячи долларов, билет в Швейцарию — около 20 тысяч долларов. Также стоит учесть проезд в самом Давосе и другие расходы.

"Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни", — отметил shaun1976.

Комментаторы шокированы тем, что на Украине идёт ожесточённый конфликт, местные жители бегут из страны, а Зеленская участвует в фотосессиях, появляется на церемонии вручения премии "Оскар" и встречается с мировыми и знаменитостями.

"Тратит деньги налогоплательщиков Великобритании на поездку по магазинам, одновременно отправляясь в Давос, чтобы собрать ещё больше денег. Зеленские — цари", — возмутился юзер под ником Oli.2020.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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