Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Однако британские пользователи Сети пришли в ярость от того, что первая леди Незалежной позволяет тратить колоссальные деньги на частные самолёты.

Читатели Daily Mail посчитали, что годовое членство ВЭФ обходится в 52 тысячи долларов, билет в Швейцарию — около 20 тысяч долларов. Также стоит учесть проезд в самом Давосе и другие расходы.

"Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни", — отметил shaun1976.

Комментаторы шокированы тем, что на Украине идёт ожесточённый конфликт, местные жители бегут из страны, а Зеленская участвует в фотосессиях, появляется на церемонии вручения премии "Оскар" и встречается с мировыми и знаменитостями.

"Тратит деньги налогоплательщиков Великобритании на поездку по магазинам, одновременно отправляясь в Давос, чтобы собрать ещё больше денег. Зеленские — цари", — возмутился юзер под ником Oli.2020.