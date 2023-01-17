Руками украинцев Соединённые Штаты ведут опосредованную войну НАТО против России, заявил политический эксперт из США Тед Гален Карпентер.
Белый дом всеми силами противился нейтралитету Украины, и именно "высокомерное решение Америки" о расширении Североатлантического альянса стало причиной начала боевых действий, отмечает специалист.
"Вашингтон использует Украину в качестве пешки в прокси-войне НАТО против России — стратегии, которая создает кошмарную перспективу кровавого, многолетнего конфликта", — пишет политолог в издании 19FortyFive.
Не желание США отдавать Незалежную в сферу влияния Москвы, считает Карпентер, закончится прямой войной между НАТО и Россией с возможными ядерными последствиями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.