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Секретарь СНБО Данилов: Зеленский приказал готовить украинцев к войне до начала СВО

Мир

Руководство киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским готовило местных жителей к войне ещё до начала спецоперации России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, по приказу Зеленского была выбрана определённая стратегия. Теперь исход конфликта зависит об украинского общества, отметил Данилов. Секретарь СНБО подчеркнул, что подготовка "шла безумно".

"Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к было готово. Мы не имеем право устать", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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