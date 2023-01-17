Военкор Коц: разведданные НАТО влияют на ход спецоперации на Украине

НАТО предоставляет Украине разведданные в режиме онлайн, а также спонсирует ВСУ высокоточными средствами поражения. Это негативно отражается на ходе спецоперации российской армии, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Кроме того, на стороне войск киевского режима всё чаще появляются иностранные наёмники. Военкор подчеркнул, что Россия столкнулась на поле боя не с Украиной, со странами НАТО.

"Если мы берем тех же американцев и англичан — это абсолютные профессионалы. Они либо нештатные военнослужащие армий США и Великобритании, либо представители частных военных компаний", — пояснил Коц в интервью aif.ru.