WSWS: министр обороны Украины проговорился, что НАТО воюет против России

НАТО фактически воюет против России, так как украинские военные действуют от имени блока. Это косвенно подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC, считает автор издания World Socialist Web Site.

Обозреватель отметил, что утверждение Резникова разоблачает отрицание Белым домом факта участия США в конфликте.

В то время как правительство Америки провоцирует войну, оно лжёт своему населению, добавил журналист.

Являясь щитом НАТО, Киев выполняет его миссию, заключил автор материала.

Ранее издание Times of India написало, что Россия способна ответить на поставки танков Украине "ужасным" образом.