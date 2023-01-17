Аналитик Носович: заявление властей Литвы о блокаде Калининграда — "пьяный трёп"

Власти Литвы не будут принимать никаких враждебных мер в отношении России, пока не поступит команда из Вашингтона, уверен аналитик Александр Носович.

Нет никаких сомнений, что на встрече президентов Украины, Польши и Литвы обсуждалась Россия, заявил специалист. Носович считает, что литовского главу во Львов пригласили лишь потому, что Вильнюс уже тридцать с лишним лет напоминает про возможность заблокировать Калининград.

"Это пьяный трёп, — отметил аналитик в интервью изданию "Украина.ру". — Серьёзными эти разговоры могут стать, когда на них обратят внимание, когда им дадут отмашку в штаб-квартире НАТО".

Он также напомнил, что подобный агрессивный шаг в отношении РФ должен одобрить Вашингтон, Белый дом, Госдепартамент США и штаб-квартира ЦРУ.

Ранее стало известно, что помощь Украине истощила склады Пентагона, а потому Киев получит более уязвимые колёсные БМП.