Объекты энергетической инфраструктуры на территории украинской столицы способны выйти из строя в любую секунду, следует из заявления мэра Киева Виталия Кличко.
В интервью Reuters он отметил, что дефицит электроэнергии в Киеве достиг почти 30 процентов. По его словам, ситуацию могут усугубить новые ракетные удары РФ по критически важной инфраструктуре Украины.
"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду", — подчеркнул Кличко.
Ранее руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждении энергетических объектов в шести регионах страны. Он также добавил, что в большинстве областей ввели аварийные отключения света.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.