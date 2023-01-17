Мэр Кличко: энергетический коллапс в Киеве может произойти в любую секунду

Объекты энергетической инфраструктуры на территории украинской столицы способны выйти из строя в любую секунду, следует из заявления мэра Киева Виталия Кличко.

В интервью Reuters он отметил, что дефицит электроэнергии в Киеве достиг почти 30 процентов. По его словам, ситуацию могут усугубить новые ракетные удары РФ по критически важной инфраструктуре Украины.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду", — подчеркнул Кличко.

Ранее руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждении энергетических объектов в шести регионах страны. Он также добавил, что в большинстве областей ввели аварийные отключения света.