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Мэр Кличко: энергетический коллапс в Киеве может произойти в любую секунду

Мир

Объекты энергетической инфраструктуры на территории украинской столицы способны выйти из строя в любую секунду, следует из заявления мэра Киева Виталия Кличко.

В интервью Reuters он отметил, что дефицит электроэнергии в Киеве достиг почти 30 процентов. По его словам, ситуацию могут усугубить новые ракетные удары РФ по критически важной инфраструктуре Украины.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду", — подчеркнул Кличко.

Ранее руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о повреждении энергетических объектов в шести регионах страны. Он также добавил, что в большинстве областей ввели аварийные отключения света.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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