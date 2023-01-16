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Украинские власти задержали бизнесменов, которые присваивали еду, предназначенную для ВСУ

Мир

Украинским властям удалось выйти на предпринимателей-мошенников, которые зарабатывали, перепродавая продукты, которые должны были получить ВСУ. Информация об этом появилась на сайте Державного бюро расследований.

Украинские власти задержали бизнесменов, которые присваивали еду, предназначенную для ВСУ

"Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о частной неназванной организации, в обязанности которой входило снабжение провизией более 45 военных частей.

Свои мошеннические дела компания проворачивала с момента начала спецоперации, успев за это время получить подрядов на 3,7 миллиардов рублей (свыше 2 миллиардов гривен).

Схема, по которой действовали предприимчивые украинские предприниматели, была проста: по документам у них шло одно количество продуктов питания, а воинские части получали от них совсем другое количество.

Теперь бизнесмены могут сесть в тюрьму на срок до 8 лет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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