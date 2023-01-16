Украинским властям удалось выйти на предпринимателей-мошенников, которые зарабатывали, перепродавая продукты, которые должны были получить ВСУ. Информация об этом появилась на сайте Державного бюро расследований.
"Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о частной неназванной организации, в обязанности которой входило снабжение провизией более 45 военных частей.
Свои мошеннические дела компания проворачивала с момента начала спецоперации, успев за это время получить подрядов на 3,7 миллиардов рублей (свыше 2 миллиардов гривен).
Схема, по которой действовали предприимчивые украинские предприниматели, была проста: по документам у них шло одно количество продуктов питания, а воинские части получали от них совсем другое количество.
Теперь бизнесмены могут сесть в тюрьму на срок до 8 лет.
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