Украинские власти задержали бизнесменов, которые присваивали еду, предназначенную для ВСУ

Украинским властям удалось выйти на предпринимателей-мошенников, которые зарабатывали, перепродавая продукты, которые должны были получить ВСУ. Информация об этом появилась на сайте Державного бюро расследований.

"Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о частной неназванной организации, в обязанности которой входило снабжение провизией более 45 военных частей.

Свои мошеннические дела компания проворачивала с момента начала спецоперации, успев за это время получить подрядов на 3,7 миллиардов рублей (свыше 2 миллиардов гривен).

Схема, по которой действовали предприимчивые украинские предприниматели, была проста: по документам у них шло одно количество продуктов питания, а воинские части получали от них совсем другое количество.

Теперь бизнесмены могут сесть в тюрьму на срок до 8 лет.