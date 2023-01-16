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Внук де Голля считает, что Франция занимает неоднозначную позицию по Украине

Мир

Позиция, которую демонстрирует Франция по отношению к украинскому конфликту, до крайности неоднозначна. Так считает экономист, внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер де Голль.

Внук де Голля считает, что Франция занимает неоднозначную позицию по Украине

Эксперт отметил, что странно одновременно желать поражения Москвы и быть готовыми предоставить ей гарантии безопасности.

"Позиция Франции по Украине крайне неоднозначна — мы хотим поражения России и в то же время мы хотим предоставить ей гарантии безопасности… Чтобы обеспечить баланс и гарантированный мир, нам нужны заслуживающие доверия собеседники, которые отвечают за свои слова", — объяснил свою точку зрения Пьер де Голль в эфире радиостанции Sud Radio.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже говорил о необходимости предоставления России гарантий безопасности по завершении украинского конфликта. При этом французский лидер сообщил, что Париж будет поддерживать Киев, пока тот не победит.

Тем временем Франция продолжает оказывать Украине военную помощь, в рамках в течение двух следующих месяцев которой Киеву будут переданы бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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