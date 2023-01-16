Депутат Рады Гончаренко обвинил Арестовича в госизмене за слова о сбитой ПВО ракете

На Украине начали собирать подписи за увольнение советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Парламентарий обвинил Арестовича в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.

Политик также озвучил ряд требований к офису президента.

"Арестович должен уйти. Власть должна сделать официальное заявление о том, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой", — написал он.

Напомним, советник офиса Зеленского заявил 14 января, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Из-за этого разразился скандал.