На Украине начали собирать подписи за увольнение советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Парламентарий обвинил Арестовича в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.
Политик также озвучил ряд требований к офису президента.
"Арестович должен уйти. Власть должна сделать официальное заявление о том, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой", — написал он.
Напомним, советник офиса Зеленского заявил 14 января, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него ракеты, сбитой украинской системой ПВО. Из-за этого разразился скандал.
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Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.