Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru объяснил причины снижения цены на газ в Европе.
Эксперт в вопросах энергетики рассказал, что падение цены на газ связано с погодными условиями. В Европе установились осенние температуры.
"Это позволяет существенно меньше потреблять газа не только населению, но и промышленным предприятиям, и объектам электроэнергетики. И всё это происходит на фоне высокой степени заполненности европейских подземных хранилищ газа, сохранение доступности сжиженного природного газа и стабилизации с поставками трубопроводного газа из всех источников, в том числе из России", — объяснил Громов.
Он отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу остаются примерно такими же.
"Как только погода вернётся в норму, то и потребление газа в Европе станет восстанавливаться, что будет восстанавливать и цены. Но пока погода ломает все прогнозы экспертов по возникновению там дефицита газа в Европе и сохранению высоких цен на энергоресурс в этом регионе", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что в Европу возвращаются морозы.
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