Специалист по энергетике о падении цены на газ в Европе: Погода ломает все прогнозы экспертов

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru объяснил причины снижения цены на газ в Европе.

Эксперт в вопросах энергетики рассказал, что падение цены на газ связано с погодными условиями. В Европе установились осенние температуры.

"Это позволяет существенно меньше потреблять газа не только населению, но и промышленным предприятиям, и объектам электроэнергетики. И всё это происходит на фоне высокой степени заполненности европейских подземных хранилищ газа, сохранение доступности сжиженного природного газа и стабилизации с поставками трубопроводного газа из всех источников, в том числе из России", — объяснил Громов.

Он отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу остаются примерно такими же.

"Как только погода вернётся в норму, то и потребление газа в Европе станет восстанавливаться, что будет восстанавливать и цены. Но пока погода ломает все прогнозы экспертов по возникновению там дефицита газа в Европе и сохранению высоких цен на энергоресурс в этом регионе", — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Европу возвращаются морозы.