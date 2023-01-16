Шольц принял прошение об отставке министра обороны Германии Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение об отставке.

По словам спикер кабинета министров Кристианы Хоффманн, канцлер уважительно отреагировал на решение Ламбрехт и сказал ей "спасибо" за плодотворную работу.

Сама Ламбрехт объяснила своё решение тем, что средства массовой информации уделяют много внимания не армии и целям Минобороны, а её персоне.

В последнее время министр обороны неоднократно становилась объектом жёсткой критики со стороны правящей коалиции. Так, Ламбрехт ругали за то, что она предложила направить Украине каски для самообороны. Кроме того, скандал разразился после того, как были обнародованы фотографии сына Ламбрехт в военном вертолёте во время её командировки. Также претензии в адрес министра касались плохого оснащения немецкой армии.