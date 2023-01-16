Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лондонский полицейский признался в 24 изнасилованиях
Экс-сенатор Клинцевич заявил о способности России устроить США "10 Хиросим" с помощью "Сармата"
Анна Калашникова рассказала об идеальном мужчине для Любови Успенской
На Украине допустили, что ВС РФ могут напасть в форме белорусских военных
Экс-сенатор Клинцевич оценил мощь "Посейдона": "Побережье США, Великобритании может быть смыто"
Кинокритик Шнейдеров: Джина Лоллобриджида была общительным и деликатным человеком
Жительнице Челябинска больше года пересчитывали неправильно насчитанную пенсию
Ростовчане как огня боятся бездомного с туберкулёзом, ночующего в подъездах
Regnum: мумифицированное тело актёра из "Физрука" найдено в Москве

Баранец заявил, что российско-белорусские войска "отбирают" у Киева 20 тысяч солдат

Мир

Объединённая группировка России и Белоруссии может вмешаться в украинский конфликт при определённых обстоятельствах. Войска расположены в выгодном регионе, поэтому в случае выдвижения армии пути поставок вооружения на Украину будут перерезаны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Более того, российско-белорусские войска выступают в качестве сдерживания противника, не покидая место дислокации, отметил аналитик.

"Мы, по сути, отбираем у Киева 20 тысяч украинских солдат и офицеров, которые ни черта не делают в ожидании наступления. Это очень грамотно", — указал Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО Любовь Степушова Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии Михаил Плисюк
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Последние материалы
Лондонский полицейский признался в 24 изнасилованиях
Экс-сенатор Клинцевич заявил о способности России устроить США "10 Хиросим" с помощью "Сармата"
Анна Калашникова рассказала об идеальном мужчине для Любови Успенской
На Украине допустили, что ВС РФ могут напасть в форме белорусских военных
Экс-сенатор Клинцевич оценил мощь "Посейдона": "Побережье США, Великобритании может быть смыто"
Кинокритик Шнейдеров: Джина Лоллобриджида была общительным и деликатным человеком
Жительнице Челябинска больше года пересчитывали неправильно насчитанную пенсию
Удалённую работу не любят только руководители высшего звена
Ростовчане как огня боятся бездомного с туберкулёзом, ночующего в подъездах
Regnum: мумифицированное тело актёра из "Физрука" найдено в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников