Объединённая группировка России и Белоруссии может вмешаться в украинский конфликт при определённых обстоятельствах. Войска расположены в выгодном регионе, поэтому в случае выдвижения армии пути поставок вооружения на Украину будут перерезаны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.
Более того, российско-белорусские войска выступают в качестве сдерживания противника, не покидая место дислокации, отметил аналитик.
"Мы, по сути, отбираем у Киева 20 тысяч украинских солдат и офицеров, которые ни черта не делают в ожидании наступления. Это очень грамотно", — указал Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей.
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