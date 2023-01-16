Баранец заявил, что российско-белорусские войска "отбирают" у Киева 20 тысяч солдат

Объединённая группировка России и Белоруссии может вмешаться в украинский конфликт при определённых обстоятельствах. Войска расположены в выгодном регионе, поэтому в случае выдвижения армии пути поставок вооружения на Украину будут перерезаны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Более того, российско-белорусские войска выступают в качестве сдерживания противника, не покидая место дислокации, отметил аналитик.

"Мы, по сути, отбираем у Киева 20 тысяч украинских солдат и офицеров, которые ни черта не делают в ожидании наступления. Это очень грамотно", — указал Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей.