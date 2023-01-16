Офицеры Польши не захотели отправиться на Украину в составе роты танков "Леопард"

Правительство Польши обещало Украине зачисление офицеров из состава своей страны в роту танков "Леопард". Однако военнослужащие Варшавы отказались. В Сети появилось видео, на котором поляк опровергает сообщение премьера Матеуша Моравецкого об отправке ВСУ танков, пишет EADaily.

"Оказалось, что танки хотели отправить вместе с экипажами. Иными словами, с польскими военными. Но польские военные имеют достаточно чести, чтобы не согласиться на это. Они сказали, что подадут в отставку, если их будут принуждать к этому. И в этот момент правительство Моравецкого и генералы из штаба, вещающие по ТВ, получили по ж…" — говорит блогер.

Он считает, что военных отправят не обучаться на полигонах, а сразу воевать на поле боя. Поляки не хотят погибать за Украину, подчеркнул блогер.