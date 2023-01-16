Присутствие иностранных наёмников на Украине, которые работают по контракту с разными военными компаниями, уже не является секретом. Однако сейчас в боевых действиях принимают активное участие польские солдаты. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Линин.
Он отметил, что российские войска в Донбассе регулярно сталкиваются с подразделениями, где команды отдаются на польском языке. Именно поляки ведут активную оборону на востоке Украины, подчеркнул военкор.
"Потеря у значительного количества формирований ВСУ боеспособности вынуждает командование союзных Украинскому политическому руководству стран задействовать соединения своих военных под видом ЧВК", — указал Линин в своём Telegram-канале.
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